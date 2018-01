Des citoyens ferment la mairie

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 297 lecture(s)

Plusieurs personnes sont montées au créneau hier matin pour fermer le siège de l’APC d’Ouled Rached pour s’opposer à la décision d’expropriation d’un terrain d’un ancien moudjahid. «Nous nous opposons à la transaction d’expropriation du terrain de M. Ramdane Azil, maquisard de la première heure, pour l’implantation d’un projet à proximité du lycée», déclare un des protestataires présents sur place. Un projet qui, selon lui, viserait à l’implantation d’une unité Naftal. Ce qui a été formellement démenti par le chef de daïra de Bechloul, M. Ait Ali, dénonçant une manipulation en déclarant que ce projet vise à réaliser une brigade de gendarmerie. «Cette protestation n’a aucune raison d’être (…) le choix de terrain a été réalisé, l’intéressé a donné son accord et a été indemnisé en conséquence avec une enveloppe d’un milliard huit-cent millions de centimes (…) Aujourd’hui, ce sont quelques riverains qui disposent de terrains à proximité qui s’opposent à ce projet. Je vous signale que c’est suite à la demande des citoyens que cet ambitieux projet a vu le jour (…) Cela fait plus de deux ans que le choix du terrain a été approuvé et depuis l’année dernière, les procédures suivent leurs cours», déclare le chef de daïra.

Hafidh Bessaoudi