Seuls les départements de tamazight et des STAPS…

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 309 lecture(s)

Excepté les étudiants des départements de tamazight et du STAPS, les étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont repris les études, dimanche dernier, suite à la décision de la reprise annoncée, la semaine dernière, par le conseil d’administration de l’université. Cette reprise tant attendue a été, cependant, perturbée par la grève des étudiants, notamment au niveau du département de langue et culture amazighes et de l’institut STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). Hier encore, les étudiants de ces deux départements étaient en grève. En effet, ils avancent des revendications d’ordre pédagogique et professionnel. Pour le cas de l’institut STAPS, les étudiants ont adhéré au mouvement de grève nationale des étudiants en sport, qui réclament l’ouverture de postes budgétaires pour l’éducation sportive au niveau des écoles primaires du pays. En effet, ils avancent que le nombre de postes budgétaires, réservés à cette spécialité, est insuffisant comparativement au nombre de diplômés formés par ces instituts. Ces étudiants grévistes réclament aussi la signature d’une convention, entre les deux ministères de l’Enseignement supérieur et de la Jeunesse et des sports, pour l’amélioration de la qualité des formations et pour le recrutement des diplômés de cette filière, au niveau des établissements de la jeunesse et des sports répartis sur le territoire national. Par ailleurs, et concernant la grève enclenchée, dimanche, au niveau du département de langue et culture amazighes, une seule revendication a été soulevée par les étudiants grévistes, qui ont tenu, hier lundi, une assemblée générale, au niveau de leur département. Ils réclament, en effet, l’application d’un système de rachat, au profit des étudiants n’ayant pas pu accéder à une année supérieure. Selon eux, il s’agit d’une revendication «légitime», vu le nombre important d’étudiants qui ont refait l’année. Ils ont également affirmé, par le biais d’une déclaration de leur comité, que ce mouvement de grève se poursuivra, et ce jusqu’à la satisfaction de leur unique revendication. «La totalité des départements de notre université applique le système de rachat, particulièrement pour les étudiants ayant obtenu entre 9.50 et 9.99 de moyenne. Ça n’a jamais été le cas pour notre département malheureusement. Notre administration et le comité pédagogique doivent prendre en considération l’instabilité dans laquelle se trouve notre université et le retard pédagogique qu’on a cumulé depuis l’année dernière», lit-on sur cette déclaration.

Oussama K.