Le ministère du Commerce ouvre une enquête

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 269 lecture(s)

Le ministre du Commerce, Mouhamed Benmeradi a fait savoir, hier, à Alger que son département a ouvert une enquête suite aux augmentations anarchiques des prix des produits alimentaires, depuis le début de l’année en cours. «Certains commerçants ont augmenté les prix de certains produits sous prétexte de la dévaluation du dinar et l’augmentation des prix du carburant, mais les services du ministère du Commerce sont en train de suivre cette problématique quotidiennement et une enquête a été ouverte pour prendre les mesures nécessaires», a affirmé M. Benmeradi lors de son intervention au forum de la chaine I de la radio nationale. Au sujet de la pénurie du lait en sachet, il a fait état de la mise en place d’un organisme par son département et le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, «pour assurer la traçabilité de ce produit, après avoir constaté un problème dans sa distribution». Pour ce qui est du prix du pain, le ministre a rassuré qu’«il ne connaitra pas d’augmentation», soulignant que son département s’active à étudier la possibilité de mettre en place une farine spécifique pour la fabrication de ce produit de large consommation, «afin de permettre aux professionnels de maitriser les charges». «Un dossier sera soumis prochainement au conseil des ministres», précise-t-il. Questionné sur le marché informel, M. Benmeradi a indiqué que le programme tracé dans chaque wilaya pour l’éradication des points de vente informelle, «a atteint 50% au niveau national». En ce qui concerne la promotion de la production nationale, il a affirmé que la suspension des importations de plusieurs produits «encouragera les capacités de production nationale», faisant état de plusieurs mesures qui seront mises en place «afin de protéger le produit national». S’agissant des laboratoires de contrôle de qualité, dont le nombre ne dépasse pas les 25 au niveau national, le ministre l’a jugé «insuffisant». C’est la raison pour laquelle, a-t-il soutenu, son département «compte donner des agréments pour des dizaines de laboratoires privés». Par ailleurs, concernant la nouvelle note de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) qui impose aux banques d’exiger pour toute demande de domiciliation des opérations d’importation, la présentation d’une attestation de libre commercialisation du produit dans le pays d’origine, le même responsable a précisé que «le gouvernement a mis en place cette mesure afin de protéger le consommateur».

Samira Saïdj