Ce qu’il faut savoir sur la procédure

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 1004 lecture(s)

Le nouveau prestataire de visas france, VFS Global, a annoncé le début de l’opération de prise de rendez-vous alors que les dépôts de dossiers commenceront à partir du 9 avril.

«Dès dimanche 7 janvier 2018, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne, pour déposer votre dossier au centre VFS d’Alger à partir du 9 avril 2018», a-t-on annoncé sur le site du prestataire. Ce dernier souligne que seuls les résidants des wilayas rattachées à la circonscription du consulat général de France à Alger sont autorisés à déposer le dossier de demande de visa dans ce centre. Il s’agit notamment des wilayas d’Alger, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Blida, Bordj Bou-Arreridj, Aïn-Defla, Djelfa, Tipaza, M’Sila, Ghardaïa, Médéa, El-Oued, Illizi, Laghouat, Ouargla et Tamanrasset. Les résidants des autres wilayas, précise le communiqué de VFS Global, sont appelés à déposer leurs dossiers aux centres de visa de TLScontact, selon leur rattachement au consulat d’Oran ou d’Annaba. Hier, au premier jour du lancement officiel du nouvel opérateur pour les visas de France, plusieurs demandeurs ont déjà sollicité le site du prestataire. Le seul bémol, selon ces demandeurs, est l’impossibilité pour eux d’effectuer le prépaiement, car le CPA, la banque avec laquelle VFS Global a signé une convention, refuse d’accepter l’opération de prépaiement. Ce qui rend la confirmation de rendez-vous impossible, affirment les demandeurs. «À compter du dimanche 7 janvier 2018, la prise de rendez-vous doit être validée par le paiement préalable des frais de service dans une agence de la banque Crédit Populaire d’Algérie (CPA)», est-il indiqué sur le site officiel du nouveau prestataire. On souligne également que «le nombre de rendez-vous disponibles par jour est fixé par le consulat général de France à Alger». En outre, et «jusqu’au 29 mars 2018, le consulat général continue à mettre progressivement en ligne des rendez-vous, pour déposer les demandes de visas au centre TLScontact, prestataire actuel du consulat général de France à Alger», lit-on sur le site de VFS Global, qui oriente les demandeurs vers le site de son prédécesseur, TLScontact, pour vérification. Ce dernier continue, d’ailleurs, de fonctionner et d’assurer ses prestations jusqu’au 29 mars prochain, selon les accords passés avec l’ambassade de France, lors de l’entérinement de son remplacement par VFS.Global pour la circonscription du consulat général d’Alger. Selon les explications données par son Excellence l’ambassadeur de la République française en Algérie, Xavier Dreincourt, les personnes ayant déposé des demandes de visas auparavant, pourraient retirer leurs passeports avant la fermeture définitive de TLScontact, le 1er mai 2018. Le retrait pourrait s’effectuer du 1er au 30 avril prochain. Quant aux passeports déposés à TLScontact et qui n’auraient pas été récupérés avant le 1er mai, ils seront récupérés au niveau du consulat général de France à Alger, explique encore l’ambassadeur. «Pour ce qui est de la prise de rendez-vous sur Internet, elle sera assurée sans interruption, à savoir sur le site de TLS contact pour les rendez-vous jusqu’au 29 mars et sur le site de VFS Global pour les rendez-vous à partir du 9 avril 2018», a encore précisé M. Dreincourt.

M. A. Temmar