Les employeurs invités à appliquer la télé-déclaration

L’ensemble des employeurs sont appelés à appliquer la télé-déclaration conformément à l’article 14 de la loi 83/14, a-t-on appris hier auprès du directeur la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Tizi-Ouzou. «Un mois est retenu, à savoir du premier au 31 janvier 2018, date limite pour déposer les déclarations de salariés et salariales (DAS) 2017 conformément à l’article 14 de la loi 83/14 modifié et complété. Cela se fera exclusivement par télé-déclaration», précise M. Atek Nacer. «Les employeurs ne possédant pas le mot de passe sont invités à se rapprocher de la CNAS de Tizi-Ouzou pour le récupérer», précise le même responsable. À signaler que des portes ouvertes d’information et de sensibilisation ont été organisées périodiquement au niveau du même établissement au profit des assurés sociaux via l’employeur afin d’introduire «ses nouvelles mesures».

Nadia Rahab