Arrestation d’un dealer

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 301 lecture(s)

Les éléments de la sûreté de la daïra de Kadiria, une commune sise à une dizaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, ont arrêté, vendredi dernier, un dealer de drogue et de stupéfiants, près du stade communal. Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, c’est suite à des informations faisant état d’activités suspectes aux alentours du stade que les éléments de la sûreté de daïra ont enclenché une enquête. Celle-ci a révélé qu’un jeune de 25 ans, répondant aux initiales M R, s’adonnait au commerce de différents drogues et stupéfiants. L’individu fut ainsi appréhendé par les policiers, qui ont trouvé en sa possession 40 comprimés de stupéfiants du type PARAKIDYL 05mg et 19 comprimés du type PREGABALINE 150 mg, une quantité de kif traité prête à la commercialisation, ainsi qu’une cigarette de Hachich prête à la consommation. Toujours selon le communiqué de la Police, une somme d’argent dépassant les 12 000 DA, probablement des rentes de son illicite commerce, a été aussi retrouvée sur lui. Le présumé dealer a été présenté au procureur de la République, près le tribunal de Lakhdaria, hier lundi, puis a été mis en détention provisoire en attendant son jugement, pour vente et trafic de produits stupéfiants.

O. K.