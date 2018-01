Un autre débrayage annoncé pour lundi

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 492 lecture(s)

Au deuxième et dernier jour de leur mouvement de grève, les paramédicaux semblent se mobiliser davantage afin que leurs revendications soient prises en charge par le ministère de la Santé.

En effet, les paramédicaux n'ont pas rebroussé chemin au deuxième jour de ce mouvement de grève, lancé par le syndicat algérien des paramédicaux (SAP). La grève du personnel paramédical, largement suivi à travers le territoire national, a sérieusement pénalisé les malades hospitalisés. Les rendez-vous reportés, les interventions et les soins réduits, seul le service minimum a été assuré, hier, par les grévistes. «Il y a eu une forte adhésion à ce mouvement de protestation et nous sommes amplement satisfaits», nous a signifié le président du SAP. Selon lui, le taux de suivi de cette action de contestation qui était de l’ordre de 75% au premier jour de débrayage, est passé à 80%, hier, au deuxième jour : «Cette forte mobilisation renseigne sur la résolution des paramédicaux à arracher leurs droits légitimes», a indiqué le président de cette entité syndicale. Ce syndicaliste confirme, en outre, «la détermination de la corporation paramédicale à aller jusqu’au bout de leur lutte syndicale, afin d’exiger la prise en charge réelle de leurs préoccupations.» Hier encore, les paramédicaux ont tenu leur piquet de grève dans l’enceinte du CHU Mustapha Pacha. Quant au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, il avait réagi à la veille de débrayage, en invitant les paramédicaux à une réunion de conciliation, durant laquelle il a rassuré le personnel paramédical que «la tutelle s’est engagé à prendre en charge ses principales revendications.» Une rencontre qui n’a guère convaincu les paramédicaux pour renoncer à leur mouvement de grève. Bien au contraire, ces protestataires qui ne comptent en aucun cas faire marche arrière, se sont donnés rendez-vous à partir du 15 janvier prochain pour la tenue d’une grève cyclique de trois jours. Quant aux médecins résidents, ces derniers semblent décidés à poursuivre leur mouvement de grève illimitée, engagé depuis plus de trois semaines. Des dizaines de médecins résidents se sont rassemblés, hier, dans l’enceinte de l’hôpital Mustapha Pacha. Le collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) et le SAP n’ont trouvé que la grève comme ultime recours pour protester contre la non-prise en charge de leurs doléances.

L.O.Challal