Deux morts et deux blessés sur la RN8 bis

Un accident de la circulation s’est produit avant-hier soir, aux environs de 20h30, sur la RN8 bis reliant Bouira à Sour El Ghozlane, à hauteur de la ferme Hadj Achour. Il s’agit d’une collision entre un poids lourd et un véhicule touristique qui a fait deux morts et deux blessés. Immédiatement alertés, les pompiers de l’unité d’El Hachimia épaulés par les éléments du poste avancé de Sour El Ghozlane sont intervenus sur les lieux du drame pour évacuer les deux blessés aux urgences de l’EPH de Sour El Ghozlane et les dépouilles des deux victimes à la morgue du même hôpital. Il est utile de rappeler que l’accident de lundi dernier est le deuxième à être enregistré dans cette région du sud de la wilaya de Bouira. Samedi dernier, trois personnes ont trouvé la mort dans un accident sur la RN8 au lieu-dit Tababkha, près de Sour El Ghozlane.

