Deux suicides en 24 heures

Un adolescent de 16 ans a été retrouvé, avant-hier, mardi, pendu à un pilier à l’intérieur même de sa demeure familiale, sise au quartier des lotissements du chef-lieu de la commune de Haïzer, au Nord de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, c’est le père de la victime qui avait fait la découverte macabre, peu avant 16 heures. Il a, tout de suite, alerté les services de la protection civile, qui ont évacué sa dépouille vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. Une enquête a été ouverte par les services de la police, afin de déterminer les causes exactes, ayant poussé l’adolescent à commettre cet acte, surtout que ce collégien ne souffrait d’aucun problème ou de trouble psychologique. Le second cas de suicide a été enregistré, durant la soirée de mardi dernier, au niveau de la commune de Bouderbalah, située à 40 km au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, il s’agit d’un vieil homme de 60 ans, qui s’est également donné la mort par pendaison dans son domicile familial, sis au chef-lieu de cette commune. Il est à signaler que les causes de cet acte sont toujours inconnues et qu’une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale.

