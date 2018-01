Plus de 396 000 unités livrées d’ici 2019

Par DDK | Il ya 9 heures 46 minutes | 365 lecture(s)

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a fait état, jeudi à Alger, de plus de 396 000 unités de logement public locatif (LPL-social) qui seront livrées d'ici à 2019. «Le secteur compte livrer 396 168 unités de LPL d'ici 2019. Cette formule de logement était financée intégralement par le Trésor», a fait savoir le ministre lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN). Selon M. Temmar, depuis 1999, 43 milliards de dollars ont été consacrés à cette formule (LPL) qui a permis de loger 1 141 113 familles. «Vingt (20) milliards de dollars avaient été consacrés aux autres formules de logement et trois milliards à la prise en charge des travaux d'aménagement, soit 66 milliards au total. Cette formule n'a pas été ouverte depuis 2015 et ce afin de réduire la pression et de mieux organiser l'opération», a-t-il indiqué. Au sujet des retards enregistrés dans les travaux de réalisation au niveau de 18 wilayas, le premier responsable du secteur a annoncé «de prochaines réunions avec les entrepreneurs, les sociétés de réalisation et les responsables locaux, où seront prises des décisions de résiliation de contrats, de mise en demeure ou de relance de projets», a-t-il précisé. Le même responsable a tenu à assurer que «toutes les mesures ont été prises pour relancer la réalisation et accélérer la cadence.» Par ailleurs, le ministre de l’Habitat avait souligné la volonté du secteur de diversifier les formules pour permettre au citoyen de choisir sans lui imposer une quelconque formule. Selon lui, toutes les formules intéressent le ministère, il reste au citoyen de choisir celle qui lui convient le plus. La nouvelle stratégie initiée par le ministère depuis 2017 repose sur quatre axes : l'habitat, l'urbanisme, la numérisation et la modernisation du secteur et la formation, confiés chacun à un responsable désigné par le ministre», précisant que chaque responsable est assisté de directeurs et d'experts chargés du suivi des dossiers, dont des cadres universitaires et des docteurs.

S. S.