«La situation sera assainie avant fin mars»

Par DDK | Il ya 9 heures 45 minutes | 279 lecture(s)

Les syndicats de l’éducation ont appelé à une grève illimitée à partir d’après-demain mardi, après qu’un sit-in a été observé à l’intérieur du siège de la direction de l’éducation, mercredi dernier. La situation administrative et financière du personnel semble être le point de discorde qui a amené les syndicalistes à monter au créneau. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés du chef du service de gestion des paies de l’académie, Abdelhamid Touati, qui nous a donné quelques éléments d’information contredisant la position syndicale. Pour notre interlocuteur, «tout le monde sait que les subventions complémentaires demandées ont été mises en place vers le 25 du mois de décembre dernier et entre cette date et le 31 du même mois, ses collaborateurs ont pu établir plus de 2000 situations qu’ils ont déposées au niveau des services du contrôle financier. Depuis, le travail se fait mais par ordre de priorité en application des directives de Mme la ministre qu’elle avait données lors de la dernière réunion tenue avec elle». Abdelhamid Touati citera les priorités ministérielles, à savoir, entre autres, le payement de la prime de rendement du quatrième trimestre, le rappel concernant la promotion de grades et les salaires des nouvelles recrues. Notre interlocuteur signalera, au passage, qu’au moment de notre discussion, «les salaires de ce mois de janvier ont été virés dans les comptes de l’ensemble des fonctionnaires de la direction de l’éducation». Le responsable du service paie conclura par un appel à l’ensemble des fonctionnaires «à faire preuve de patience» tout en leur «promettant l’assainissement de toutes les situations avant la fin du premier trimestre de l’année en cours».

A Gana.