L’organigramme et la subvention de Bedoui au menu

Il ya 9 heures 45 minutes

L’APW s’est réunie, jeudi dernier, en session ordinaire, en présence du wali Mohamed Bouderbali.

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’assemblée Youcef Aouchiche dira : «Nous nous réunissons aujourd’hui afin de mettre en place les organes exécutifs de notre assemblée et adopter le règlement intérieur qui devra régir notre fonctionnement, mais avant d’entamer l’ordre du jour, permettez-moi de partager avec vous mes sentiments sur deux événements qui marquent l’actualité la plus immédiate. Il s’agit de la grève des enseignants du CNAPESTE qui a paralysé les établissements scolaires de notre wilaya pendant plusieurs semaines et dont la fin a été annoncée hier. Depuis mon installation, j’ai accordé, au nom de l’Assemblée, un intérêt particulier à cette grève, en écoutant les antagonistes et essayant d’encourager le dialogue. Des efforts qui ont fini par porter leurs fruits. On s’en félicite. Cette grève fait rejaillir l’importance du dialogue, de la négociation et la culture des concessions utiles dans la gestion des conflits sociaux. Le dialogue, l’échange et la médiation, notre région et notre pays en ont tellement besoin.» Et d’ajouter : «Cette session se tient alors que nous nous apprêtons à accueillir le nouvel an amazigh 2968. Une journée reconnue, à partir de cette année, comme fête nationale chômée et payée, grâce à la lutte de plusieurs générations de militants auxquels nous rendons un hommage appuyé. C’est un moment de célébration de notre identité et des triomphes de notre civilisation. Yennayer doit être un trait d’union et un facteur d’unité et de cohésion nationale.» L’assemblée, sur proposition du président, a ensuite adopté les vice-présidences au nombre de trois, MM. Rabah Menaoum (FFS), Kamal Ougmat (FLN) et Yidir Ykène (RND). Il a été aussi voté la création de neuf commissions conformément à la réglementation. L’assemblée a également délibéré sur le transfert et l’ouverture de crédit par autorisation spéciale.

Des apports au profit des communes

Une subvention de 2,83 milliards de dinars, allouée par le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, a été votée. Cette subvention est destinée à la réhabilitation des chemins communaux, l’acquisition de dix camions citerne de type K120 et de quinze tracteurs avec citernes tractables. Il concerne aussi la réhabilitation et la mise à niveau de dix stades communaux, la réhabilitation et l’achèvement de trois salles de sport ainsi que l’étude, la réalisation et l’équipement de cinq salles de sport, l’ouverture de pistes rurales sur 200 kilomètres et l’aménagement d’autres pistes agricole sur un linéaire de 380 kilomètres, la réalisation d’un réservoir d’eau de 500 m3 ainsi que l’aménagement du réseau de l’AEP à travers de nombreux villages. L’éclairage public n’est pas oublié. Il a été aussi question de vote, par délibération, de transfert de crédit dans des chapitres concernant le budget de fonctionnement de la wilaya et des daïras. Dans ce sillage, le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, précisera : «Pour commencer, je tiens d'abord à souhaiter asseggas ameggaz à tous les Algériens et à tous les citoyens de Tizi-Ouzou à l'occasion de yennayer qui vient d’être décrétée par son excellence le Président Abdelaziz Bouteflika journée chômée et payée. Pour revenir aux subventions, je précise que ce sont des initiatives personnelles. Après la connaissance de l’état des lieux dans la wilaya, nous avons préparé tout un dossier et avons saisi le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales qui a répondu favorablement, exceptionnellement, à la wilaya de Tizi-Ouzou. Travaillons dans la transparence et mettons la main dans la main pour avancer.» Le dernier point retenu à l’ordre du jour est le règlement intérieur qui a été lu à l’assistance par Mme Nabila Smail, avant d’être adopté par l’assemblée à la majorité absolue. Les chefs de groupe du RND et du FLN ont chacun lu une déclaration allant dans le sens de saluer la reconnaissance de yennayer et appelant à conjuguer les efforts pour aller vers le développement de la wilaya.

