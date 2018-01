La délégation de l’UE sur le terrain

Par DDK | Il ya 9 heures 46 minutes | 372 lecture(s)

Dans le cadre du programme d'appui au secteur de l'agriculture (PASA), les experts de l'Union Européenne ont effectué une visite, jeudi, à l’ITAFV de Takrietz, dans la commune de Souk Oufella, et dans de nombreuses huileries, dans la vallée de la Soummam.

En effet, au niveau de l’Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV) de Takrietz, la directrice de cette station de démonstration, créée en 1947 et d’une superficie de 49 ha, a fait une visite guidée à la délégation de l’Union Européenne et les représentants de la chambre d’agriculture de Béjaïa. Beaucoup de points furent abordés, notamment les ressources et l’amélioration génétique de l’olivier, la délimitation des zones oléicoles potentielles, l’adaptabilité de certaines variétés algériennes et étrangères dans les zones semi–arides, et des explications furent données sur l’unité pilote de démonstration et de formation pour l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive. La délégation a, ensuite, visité deux huileries, moderne et semi-automatique, au niveau de Takrietz et Bouzoulem. Dans la localité de Takrietz, ce fut l’huilerie Sabi (Moderne) qui a été l’hôte de la délégation, où des explications sur le fonctionnement de la chaine furent données aux membres de la délégation par les prioritaires et les travailleurs. L’autre halte a été faite au niveau d’une huilerie semi–automatique, sise à Bouzoulem dans la localité d’El-Kseur. Pour rappel, une séance de travail a eu lieu, lundi dernier, au siège de la chambre d'agriculture de Béjaïa avec une délégation de l'Union Européenne, dans le cadre du programme d'appui au secteur de l'agriculture (PASA). Cette mission de l’Union Européenne, en compagnie des experts et des représentants de plusieurs secteurs, a pour objectif la prise de contact avec les professionnels et la connaissance des différents acteurs et intervenants de ce programme qui vise à développer la filière oléicole dans la wilaya de Béjaïa.

Rachid Z.