Drame à la cité des 152 logements !

Une explosion de gaz s’est produite, dans la nuit de vendredi à samedi, à la cité des 152 logements évolutifs d’El-Kseur, faisant un mort et huit blessés dont un grièvement, selon la Protection civile. Une vieille femme de 84 ans, grièvement blessée lors de ce sinistre, a rendu l’âme au cours de son transfert à l’hôpital d’Amizour. Lors de l’explosion, un jeune homme de 22 ans a été grièvement blessé, alors que sept autres personnes, toutes issues d’une même famille, s’en sont sorties avec de légères blessures. «L’explosion s’est produite à 22h30 à la cité des 152 logements évolutifs d’El-Kseur. Le sinistre a provoqué la mort d’une vieille femme de 84 et causé des blessures à huit autres personnes, dont l’une se trouve dans un état critique», précise la chargée de communication de la Protection civile de Béjaïa, ajoutant que le sinistre a également provoqué des dégâts matériels importants. «Le plancher de l’habitation où s’est produite l’explosion s’est en partie effondré et plusieurs autres habitations limitrophes ont été aussi touchées par cette explosion», informe la même source, ajoutant que l’intervention des pompiers a été encadrée par le premier responsable de la Protection civile de Béjaïa. Il est à signaler qu’une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer l’origine de ce sinistre.

