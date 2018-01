Les précisions de l’ANBT

Par DDK | Il ya 9 heures 46 minutes | 650 lecture(s)

Suite à la publication de l’article intitulé «Bouira : Des ex-travailleurs de l’ANBT protestent», la direction de l’entreprise réagit : «En 2008, dans le cadre du projet de réalisation du premier lot du transfert Koudiet Acerdoune vers les localités de Tizi-Ouzou et sur autorisation des autorités compétentes, 120 éléments issus des groupes de légitime défense ont été mis à la disposition de l’ANBT pour assurer, pour la durée du projet, la sécurité du personnel étranger employé sur des chantiers mobiles conduits par une entreprise étrangère. En 2011, à l’achèvement du projet suscité, ces mêmes éléments ont été reconduits pour les mêmes missions, dans le cadre d’un second projet Koudiet Acerdoune vers M’sila, confié à une autre entreprise étrangère. La rémunération de ces agents était assurée directement par les entreprises réalisatrices dans le cadre des contrats de réalisation conclus avec l’ANBT et imputés sur le budget du projet. Précisions très importantes : il a été convenu dès le départ avec les autorités compétentes et les agents de sécurité recrutés, que les prestations de gardiennage seront assurées uniquement durant la phase des travaux. Ceux-ci ont pris fin le 31 décembre 2017, date d’expiration de leurs contrats d’engagement à durée déterminée, et par conséquent, ces éléments ont été libérés après avoir perçu la totalité de leurs droits. L’ANBT a respecté l’intégralité de ses engagements à l’égard de ces agents qui ont, par ailleurs, nous le reconnaissant volontiers, accompli à notre grande satisfaction leur mission de sécurisation des chantiers.

Le directeur général