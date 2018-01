Le cadavre d'un homme découvert sur la plage

Par DDK | Il ya 9 heures 46 minutes | 878 lecture(s)

Le corps sans vie d’un jeune homme a été repéré, avant-hier, sur la plage de Zemmouri El Bahri, 16 kms à l'Est de Boumerdès. Selon nos sources, des riverains ont trouvé le cadavre de ce trentenaire sur la plage de Dzira, non loin du petit port de l'ex-Courbet Marine. L'identité de la victime n'est toujours pas connue et jusqu’à hier aucune personne n'avait été signalée comme disparue. Une enquête a été aussitôt ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. S’agirait-il d'un harraga ou d’un suicide, s'interroge-t-on.

Salim Haddou