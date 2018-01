Grève et fermeture de la RN15 contre la hausse des prix

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 303 lecture(s)

Le collectif des jeunes de Chorfa est revenu à la charge en fermant, hier, la RN15 à la circulation automobile pour la deuxième fois depuis le début du mois de janvier. En effet, ce même groupe avait déjà bloqué, le 2 janvier dernier, ce même axe routier, toujours pour protester contre la loi de finances 2018. Affirmant n’appartenir à aucun parti politique, les protestataires ont réinvesti la chaussée, bloquant ce même tronçon de la RN15, sis en plein centre-ville du chef-lieu de commune. Comme lors de leur première action, une gigantesque banderole, sur laquelle il a été écrit «Non à la loi de finances 2018» ou encore «Tous contre l’augmentation des prix», a été accrochée sur les lieux. Cette action, contrairement à la précédente, a été renforcée par l’appel à une grève générale. Débrayage massivement suivi à hauteur de près de 80% par les commerçants du chef-lieu, à l'exception de quelques cafés restés ouverts. Abordés sur les lieux, les protestataires avaient affirmé que ce mouvement allait être maintenu durant les journées de dimanche et lundi (hier et aujourd’hui ndlr) : «Nous reconduiront cette action pendant quatre jours dès la semaine prochaine, jusqu'à provoquer un effet boule de neige auprès des autres régions ou une réaction favorable des autorités», menace un des protestataires. Les avis des citoyens abordés au niveau de la ville divergent entre ceux qui pensent que même si la revendication «est légitime, il n'en demeure pas moins qu'elle dépasse l'envergure locale et qu'elle doit se généraliser à travers le territoire national». Pour d'autres, «ce sont là les conséquences d'une politique de marginalisation d'une jeunesse désœuvrée, rongée par l'oisiveté, et qui trouve là un moyen d'exprimer son ras-le-bol». Lors d’un passage sur les lieux (aux environs de 12h), il a été constaté le déploiement des services de sécurité aux deux entrées de la ville. Les éléments de la Gendarmerie se contentaient de dévier la circulation, pour éviter un embouteillage sur cet axe routier, l'un des plus importants de l'Est du pays.

Oulaid Soualah