Augmentation «abusive» des transporteurs

Des dizaines d’usagers des transports publics de la commune de Mesdour, à quelque 60 km au Sud de la wilaya de Bouira, ont fermé, hier matin, le chemin de wilaya n° 20. Par cette action, ils protestent contre la décision des transporteurs d’augmenter le prix du ticket sur la ligne commune - chef-lieu de wilaya. Il faut préciser que le prix du ticket de transport sur la ligne Mesdour - Bouira était de 100 DA. Après la décision d’instaurer une nouvelle tarification à partir du 10 janvier dernier par le ministère des Transports, ce prix est passé à 120 DA. Mais sur décision des transporteurs, et à la surprise générale, le prix a été revu à la hausse encore une fois et fixé désormais à 140 DA. Pour les protestataires, la décision des transporteurs est prise de manière unilatérale. Selon eux, elle revêt aussi un caractère illégal, car prise par les transporteurs sans l’aval des responsables du secteur. «Nous rejetons cette augmentation décidée de manière unilatérale sans aucun préavis ou concertation. Nous estimons également que cette augmentation est illégale. Pour nous, le prix de 140 dinars est trop élevé et ne prend en aucun compte la situation sociale des petites et moyennes bourses», affirme un usager des transports, qui dit emprunter le transport public quotidiennement pour se rendre à la ville de Bouira. Et d’ajouter: «Généralement, ce sont de simples citoyens, des salariés pour la plupart, qui empruntent les transports. Et les transporteurs semblent oublier cela». Devant cette hausse, qualifiée d’exorbitante et injuste, les usagers des transports de Mesdour interpellent les responsables de la direction des transports pour rappeler à l’ordre les transporteurs, en les sommant de se conformer à la réglementation. Le directeur des transports, qu’on a tenté de joindre pour avoir sa version des faits, était injoignable. Il utile de signaler qu’aux environs de 13 heures, la route demeurait toujours fermée à la circulation.

D. M.