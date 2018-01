Le proviseur du lycée mixte suspendu par la DE

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 811 lecture(s)

Les grèves à répétition déclenchées par les enseignants, puis par les élèves et enfin par les travailleurs des corps communs a suscité l'inquiétude des parents d'élèves du lycée mixte de la ville de Sidi-Aïch, dans la wilaya de Béjaïa. La situation quasi-confuse que vit ce lycée depuis septembre dernier, vient néanmoins de connaître son épilogue avec la nouvelle de la suspension du proviseur de l’établissement par la Direction de l’éducation de Béjaïa. En effet, la suspension du proviseur du lycée mixte, en attendant sa comparution devant le conseil de discipline de la DE, a été tombée, hier, suite au conclave tenu et à l’intervention de la fédération des parents d’élèves et du chef de daïra de Sidi-Aïch. Faisant objet de plusieurs grèves depuis son installation, les griefs retenus contre ce responsable sont, entre autres, «grèves répétitives, tentatives d’agressions sur élèves, mauvaise communication, altercation avec le censeur et désorganisation général au sein du lycée», relate la fédération des parents d’élèves. Cela dit, traversé depuis la rentrée scolaire par des turbulences, le lycée mixte de Sidi-Aïch retrouvera-t-il la sérénité après cette suspension du proviseur ?

Rachid Z.