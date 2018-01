Des citoyens ferment la RN26

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 528 lecture(s)

Des centaines d’habitants de la localité de Mâala, dans la commune de Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa, ont fermé, hier, la RN26 à l’entrée de la ville de Sidi-Aïch, pour réclamer des dédommagements qui tardent à venir. Ces protestataires se considèrent «victimes» des travaux de réalisation du tunnel de la pénétrante de Béjaïa. Des travaux qui ont, selon eux, déstabilisé leurs habitations, provoquant ainsi des fissures et des déformations confirmées par le CTC. «La société chinoise en charge de la réalisation de ce projet nous a loué des maisons provisoirement en attendant d’être indemnisés. Mais le temps passe et nous n’avons rien vu venir», tonnent les protestataires de Mâala. La fermeture de cet axe routier très fréquenté a suscité l’indignation des automobilistes contraints d’emprunter la route montagneuse de Tifra afin de contourner la ville de Sidi-Aïch. Sur place, les «victimes» du creusement du tunnel de la pénétrante affirment qu’ils n’ont pas recouru à ce mode de protestation de «gaieté de cœur», mais plutôt sous la contrainte. Ces habitants ont signifié «le refus des autorités d’inclure nos terrains dans l’indemnisation car ils ne sont plus bâtissables. Nous sommes désormais des sans domicile fixe». Pour rappel, durant l’année 2015, les autorités de Béjaïa ont ordonné l'arrêt temporaire des travaux de creusement du tunnel de Sidi-Aïch, suite à la menace d'effondrement d'une dizaine d'habitations situées en amont du chantier. À vrai dire, pas moins d'une dizaine de maisons perchées sur les hauteurs de Mâala, dans les communes de Sidi Ayad et Sidi-Aïch, présentent un risque d'effondrement que pourraient provoquer les fortes dénotations d'explosifs utilisés pour le creusement des deux tubes de Sidi-Aïch, dont la distance prévisionnelle de chacun est estimée à 2,6 kilomètres. Outre les violentes secousses générées par les fortes déflagrations d'explosifs, des fissures et des lézardes ont été constatées sur ces bâtisses qui menacent ruine. À noter que ces deux tubes, dont le lancement des travaux remonte à 2014, font partie des plus importants ouvrages d'art du projet de la pénétrante autoroutière devant relier le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, au niveau de la localité d'Ahnif (Bouira), sur une distance de 100 kilomètres. Un projet dont la réalisation a été confiée au groupement d'entreprises algéro-chinois Sapta-CRCC.

R. Z.