Les paramédicaux maintiennent leur grève

Il ya 9 heures 42 minutes

Le syndicat algérien des paramédicaux (SAP) maintient son mot d’ordre d’une grève de trois jours à partir d'aujourd’hui.

Ce mouvement de protestation intervient, faut-il le rappeler, après le débrayage des 8 et 9 janvier derniers, qui «est resté sans suite». «Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a réagi après notre mouvement de grève de deux jours, en invitant le bureau national du SAP à une réunion de conciliation samedi passé», lit-on dans un communiqué rendu public hier. «Le bureau national du SAP regrette la non-prise en charge des revendications des paramédicaux et affirme que cette rencontre n’a rien apporté de nouveau, si ce n’est des promesses verbales», explique le SAP dans le même document. De ce fait, le SAP a décidé de reconduire son mouvement de grève nationale de trois jours à partir d’aujourd’hui. Ce syndicat déplore, en outre, «le retard accusé dans l’élaboration des arrêtés interministériels (MSPRH-MESRS), malgré les différentes promesses faites à ce sujet depuis trois ans». Il dénonce, également, «le blocage délibéré dans l’ouverture du plan des carrières de la corporation paramédicale (ATS, IDE, ISP), AMAR et sages-femmes». Ce syndicat interpelle les pouvoirs publics «pour mettre un terme aux dépassements soulevés par la corporation paramédicale». Les paramédicaux ont réitéré leur «détermination» à faire aboutir leurs revendications, consistant en l’application effective des acquis du statut particulier, c'est-à-dire «le rattachement de la formation paramédicale à l’enseignement supérieur (formation LMD), le respect du cahier des charges du ministère de tutelle et le respect des amendements apportés au statut, notamment le volet se rapportant au plan de progression de carrière». Ils réclament également «l’application des bonifications des postes supérieurs, telles que régies par les dispositions du décret exécutif portant promulgation du statut particulier de la corporation paramédicale, la revalorisation des gardes payantes et le règlement définitif des situations des cadres syndicaux sanctionnés abusivement». Le SAP appelle la corporation paramédicale «à une forte mobilisation afin de concrétiser les acquis».

L.O.Challal