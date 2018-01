Lancement du Club de recherche d'emploi

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 338 lecture(s)

L’université de Béjaïa, en collaboration avec l’ANEM et le Bureau international du travail (BIT), ont lancé officiellement, dimanche 14 janvier 2018, le Club de recherche d’emploi (CRE), au niveau de l’université Abderrahmane Mira. Cette cérémonie a eu lieu en présence du chef AWEM de Béjaïa, du directeur de l’emploi, du recteur de l’université de Béjaïa, du vice-recteur chargé des relations extérieures et du secrétaire général de l’université Abderrahmane Mira. Ce club de recherche d’emploi a été mis en place dans le cadre du projet BIT, avec l’appui financier du Royaume-Uni, une initiative visant à accompagner les jeunes diplômés chômeurs dans leur recherche d’emploi. Cette cérémonie a été animée par des conseillers de l’ANEM formés, dans le cadre du projet BIT, sur la méthodologie. Ce dispositif illustre un partenariat exemplaire entre le secteur de la formation, à savoir le ministère de l’Enseignement supérieur, et celui de la promotion de l’emploi, le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, via l’ANEM. Le Recteur de l’université de Béjaïa, Pr. Boualem Saïdani, a insisté sur l’importance du rapprochement de l’université avec le monde socio-économique pour l’employabilité des jeunes et rappelle le thème choisi, l’année dernière, pour la 10ème édition du Salon de l’emploi qui est «l’entrepreneuriat et les techniques de recherche d’emploi». Il s’est également félicité de l’engagement des nombreuses entreprises et partenaires, en l’occurrence l’ANEM et le BIT, les deux partenaires de cette édition. Le recteur ajoutera que l’université de Béjaïa s’est toujours fixée l’objectif d’accompagner les diplômés universitaires dans leur insertion professionnelle. Pour rappel, le Club de recherche d’emploi (CRE) a été, selon Mme. Christine Levesque, consultante pour le Bureau international du travail (BIT), un pilote mis en place au sein de trois universités partenaires, à savoir Béjaïa, Biskra et Tlemcen. Ce prototype, développé au Canada en 1975, a notamment été déployé en Egypte et au Maroc. Il est à rappeler également que le 10ème salon de l’emploi, organisé l’année dernière par l’université de Béjaïa, a été marqué par la signature de deux conventions. La première a été signée entre l’université et la direction de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et la seconde avec la société EPE/SPA APMC-Divindus (Ex-Somacob).

Rachid Z.