Trois terroristes abattus et 11 casemates démolies

Une brigade des forces spéciales de l'armée nationale populaire vient de mettre fin à la cavale de trois éléments de l'ex-GSPC, en lisière de la commune de Benchoud. À cet important coup de filet, réalisé dans la soirée d'avant-hier, s'est ajoutée la destruction de pas moins de onze caches terroristes au niveau de la même circonscription de Dellys. Méthodiquement suivis, sur la base de renseignements précis, les trois individus ont été repérés alors qu'ils s'apprêtaient à s’approvisionner près du lieu dit Harchaoua. Ayant refusé d’obtempérer, ces sanguinaires auront été éliminés après l’accrochage. Les militaires ont récupéré au terme de cet engagement deux armes automatiques, six chargeurs et une quantité de munitions. Ces trois terroristes ont été déposés, juste après, dans la morgue de l'hôpital de Dellys. Répondant au nom de Chabane, l'un d'entre eux avait pris le maquis en 2009. L'information a été confirmée, hier, par un communiqué du ministère de la Défense : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, et suite à une embuscade tendue près de la commune de Benchoud, daïra de Dellys, relevant du secteur militaire de Boumerdès, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu, dans la soirée du 14 janvier 2018, trois dangereux terroristes dont le criminel Chabane, ayant rallié les groupes terroristes en 2009. L’opération a permis de récupérer deux pistolets de type kalachnikov, six chargeurs et une quantité de munitions. «Il y est précisé, chose importante, que la dite opération fait partie d'une stratégie de pression continue de la horde islamiste armée d'El Ansar. La destruction des casemates de celle-ci presque continuellement, dont autres toujours à l'Est de Boumerdès en est une illustration. Le même plan qui a été appliqué par les forces combinées de sécurité dans d'autres régions du pays aura permis de neutraliser des centaines de terroristes, ces dernières années.

Salim Haddou