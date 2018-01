Le FFS se replace grâce au… TAJ

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 374 lecture(s)

L’assemblée populaire communale des Ouadhias s’est réunie, samedi dernier, pour l’installation des trois commissions, conformément à la réglementation. L’ordre du jour fut exposé par le P/APC, Youcef Akkir, consistant en l’installation des commissions et de leurs présidents, l’installation des délégués des antennes de mairies, l’approbation du règlement intérieur et du plan hors sec et l’adoption de la désignation de l’avocat de l’APC et de ses honoraires. Le P/APC s’est réservé la commission finances. La commission de l’aménagement du territoire a été confiée à Fettat Hocine, la commission sociale, culture et sport à Amouche Hassina. Boukra Ghenima a été désignée déléguée de l’antenne de mairie de Tagmount El Djedid et celle des Ouadhias villages a été confiée à M. Mellouane Belkacem. A rappeler que l’installation des vice-présidents a été faite le 19 décembre dernier. Il s’agit de Haddou Mohamed Ouamar, Aoués Ramadane, Mellouane Belkacem et Djaroud Hacene du parti TAJ avec lequel le FFS a conclu un accord de gestion pour avoir la majorité absolue à l’assemblée.

H. T.