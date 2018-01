Sept exécutifs communaux non encore installés

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 435 lecture(s)

Après la proclamation officielle des résultats des élections locales du 23 novembre dernier, les services de la wilaya, à leur tête le wali Mohamed Bouderbali, ont multiplié les sorties pour l’installation des présidents des assemblées populaires communales. Une opération qui s’est déroulée dans les temps. Toutefois, l’installation des exécutifs communaux a été quelque peu difficile car les tractations, les alliances et les négociations entre les partis politiques n’ont pas été faciles. Plusieurs P/APC ont eu des difficultés à faire adopter leurs propositions d’exécutifs par les assemblées élues, car la plupart d’entre eux n’ont pas de majorité absolue. Ce qui les a contraints à entamer des négociations avec d’autres partis qui posent leurs conditions. Au jour d’aujourd’hui, soit après près de deux mois des élections du 23 novembre, certains P/APC ne sont pas arrivés à composer leurs exécutifs. Il s’agit des communes d’Aït Mahmoud (dans la daïra des Ath Douala), Draâ El Mizan, Frikat, Aïn El Hammam et Aït Yahia (de la commune de Boudjima dans la daïra de Makouda), et enfin de la commune d’Aït Chafaâ (dans la daïra d’Azeffoun). Le DRAG de Tizi-Ouzou que nous avons questionné à ce sujet confirmera : «En effet, nous avons sept APC qui ne sont pas arrivées à installer leurs exécutifs. Il s’agit des communes d’Aït Mahmoud, Draâ El Mizan, Frikat, Aïn El Hammam, Aït Yahia, Boudjima et Aït Chafaâ. La situation s’améliore progressivement. Les partis négocient entre eux et des alliances se contractent. Dans les prochains jours, les situations seront assainies, c’est ce que nous souhaitons.» À la question que sera-t-il fait si les blocages persistent ? Le DRAG a répondu : «Nous espérons ne pas arriver à cette situation, sinon ce sera au wali de décider pour permettre le bon fonctionnement des APC.»

H. T.