Au sujet de la source de Lainsser Averkane…

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 406 lecture(s)

Située sur les hauteurs de Saharidj, Lainsser Averkane est une source très importante de par son débit qui, même en périodes sèches, peut atteindre allégrement les 150 litres par seconde. Cette source alimente la quasi-totalité des communes de la daïra de M’Chedallah. Au mois d’octobre dernier, M. Mustapha Limani, wali de Bouira, s’était rendu sur les lieux et avait décidé d’attribuer la gestion de cette source à l’Algérienne Des Eaux pour que cette eau puisse alimenter correctement et de manière pérenne les deux communes de Saharidj et d’Aghbalou, seules communes, sur les 45 que compte la wilaya, desservies exclusivement à partir des stations de traitement des barrages de Tilesdit à Bechloul et de Koudiat Acerdoune à Lakhdaria. Pour l’ADE, faire adhérer ces deux communes à son programme «n’est pas chose aisée, car les habitants sont réticents quant à l’installation des compteurs et au paiement des factures».

H. B.