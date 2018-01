Colère des usagers

Par DDK | Il ya 7 heures 38 minutes | 381 lecture(s)

Les usagers de la RN12 ont encore une fois souffert le martyr, hier matin, à cause de la fermeture de cet axe routier par un groupe de jeunes au niveau de Chamlal, à Oued Aissi. Très tôt dans la matinée, ils ont été surpris par un encombrement monstre qui s’étalait sur le long du trajet qui relie notamment les daïra d’Azazga et de Mekla au chef-lieu de la wilaya. Au niveau de Chamlal, c’était complètement bloqué. Un groupe de jeunes avait entravé la route, usant de pneus brûlés et différents objets hétéroclites. Un grand nombre d’automobilistes ont dû emprunter les routes qui mènent vers Ouadhias ou Ouaguenoun pour rallier leurs destinations. Quant aux usagers des transports en commun, ils ont été contraints de continuer à pied pour certains ou retourner chez eux pour d’autres. La colère et l’exaspération étaient palpables sur les visages. «Cette culture de fermeture des routes doit cesser, nous avons ras-le-bol d’être pris en otages pour quelque revendication que ce soit», tonneront plusieurs voyageurs. Et l’on apprendra que les jeunes manifestants protestaient contre l’arrestation précédemment d’un autre groupe de jeunes par la police dans un bar clandestin.

K. H.