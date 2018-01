L’UGEL bloque le transport des étudiants

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 331 lecture(s)

Des jeunes se proclamant de l’UGEL ont bloqué hier matin les deux arrêts des bus transportant les étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj. Cette action de protestation est interprétée par les étudiants du département de Langue et culture amazighes comme un affront pour empêcher les activités de la commémoration de Yennayer. «Ce blocage est l’œuvre de quelques individus de l’UGEL qui sont décidés à ce que les activités de Yennayer ne se déroulent pas dans de bonnes conditions. Nous avons interpellé la DOU sur ces dépassements et attendons que le recteur prenne les mesures qui s’imposent pour sanctionner ces fauteurs de troubles. Nous ne voulons pas créer de problème ni semer la zizanie entre étudiants pendant ces activités de Yennayer, mais nous n’allons pas nous taire sur ces manœuvres malfaisantes qui nuisent à l’université et à la cohésion entre les étudiants», indique un des initiateurs des activités organisées au sein de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

H. B.