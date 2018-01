Des agents de sécurité en sit-in devant la wilaya

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 635 lecture(s)

Pour la deuxième fois depuis mardi dernier, d’ex-agents de sécurité ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya, exigeant d’être réintégrés par l’Agence Nationale des Barrages et des Transferts. Pour rappel, ces agents, au nombre de 120 éléments issus des groupes de légitime défense, avaient été mis à la disposition de l’ANBT, pour assurer la sécurité du personnel étranger employé sur des chantiers mobiles conduits par une entreprise étrangère, pour la durée du projet reliant Koudiet Acerdoune à M’sila. Les responsables de l’agence quant à eux avaient expliqué : «Il a été convenu dès le départ, avec les autorités compétentes et ces agents de sécurité recrutés, que les prestations de gardiennage seront assurées uniquement durant la phase des travaux. Ceux-ci ont pris fin le 31 décembre 2017, date d’expiration de leurs contrats d’engagement à durée déterminée, et par conséquent, ces éléments ont été libérés après avoir perçu la totalité de leurs droits». Se retrouvant sans emploi, ces ex-agents de sécurité interpellent donc les autorités de wilaya et les élus de l’APW sur leur sort : «J’ai personnellement demandé audience auprès du directeur général de l’ANBT, mais je n’ai pas reçu de suite. Nous n’avons d’autres choix désormais que de solliciter l’aide des autorités de wilaya pour trouver une solution…», dira Kamel, un de ces ex-agents de sécurité, qui affirme avoir été blessé par balles au niveau de sa jambe durant l’exercice de ses fonctions en sécurisant l’escorte des étrangers. Des représentants des protestataires ont été reçus par M. Hamid Chachoua, vice-président de l’APW de Bouira, et par le chef de cabinet du wali. Il a été convenu avec les autorités de wilaya que des courriers seraient adressés aux responsables des entreprises privées chargées de la sécurité, afin de trouver d’autres emplois à ces ex-agents sur d’autres chantiers. Pour rappel, une autre société de gardiennage privée activant pour le compte de l’ANBT s’était elle aussi séparée de 300 de ses agents, et c’est grâce à l’intervention de l’APW, via son vice-président, que des solutions ont été trouvées. Soulignons par ailleurs qu’avant-hier, sur l’un des nombreux sites de la société privée de gardiennage, un tirage au sort a été effectué pour repêcher des agents de sécurité dont les contrats étaient arrivés à terme le 31 décembre dernier.

Hafidh Bessaoudi