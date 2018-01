Grève des transporteurs de Ras-Bouira

Par DDK | Il ya 7 heures 38 minutes | 350 lecture(s)

Les propriétaires de fourgons de transports publics appelées "capsules" et assurant la desserte Bouira à Ras-Bouira sont entrés depuis hier en grève pour dénoncer l’octroi de 4 lignes sur cette même desserte. «Nous avions eu les garanties de l’ex-directeur des Transports que cette desserte n’obtiendra pas d’autres propriétaires de fourgons. Force est de constater que ces garanties n’ont pas été respectées, et aujourd’hui, nous nous disputons pour les quelques clients existants. Nous exigeons de la direction des Transports qu’elle annule la décision d’octroi de ces 4 nouvelles lignes», déclare Ahmed, un des transporteurs grévistes. Auprès de la direction des Transports de la wilaya de Bouira, on affirme que les nouvelles lignes attribuées sont en fait, «d’anciennes demandes existantes au niveau de la direction des Transports et qu’aucune autre nouvelle autorisation ne sera accordée pour cette desserte». En attendant, les propriétaires des taxis sont unanimes à déclarer qu’ils camperont sur leur position en refusant d’assurer le transport sur cette ligne jusqu’à ce que les autorités de wilaya annulent les 4 nouveaux venus sur cette desserte. H. B.