352 dossiers rejetés !

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 1967 lecture(s)

Le tirage au sort pour déterminer le positionnement de 1 828 bénéficiaires du logement social au niveau de la daïra de Tizi-Ouzou s’est déroulé hier au siège de l’OPGI.

Un nombre très important de citoyens s’est rendu, dès la matinée, au siège de l'Office de Promotion et de la Gestion Immobilière pour connaître leurs positionnements et la manière dont se déroulera l’opération. La liste qui était au départ de 2 180 s’est vue à la baisse par la commission de recours qui a été constituée après la protestation des citoyens. «On a reçu une liste de 1 828 validée par la commission de recours. On va procéder au tirage au sort pour le positionnement des bénéficiaires. La première liste affichée en octobre 2016, comptait 2 180», précisera le directeur de l’OPGI, M. Boutrid. Ainsi, 352 dossiers ont été rejetés par ladite commission, estimant qu’ils sont «irrecevables», expliquera le responsable. L’opération du tirage au sort, donc, s’est faite par le biais d’une commission constituée à cet effet. Elle est composée de représentants de la daïra, la wilaya, l’APW, la DAS, l’OPGI, la CNL, la direction du logement et des représentants des cités et quartiers. Pour ces derniers, le responsable fera savoir que l’OPGI a reçu une liste de 23 représentants, parmi lesquelles il a choisi une dizaine pour superviser le déroulement de l’opération. Pour les pré-affectations, M. Boutrid fera savoir que «d’ici la fin du mois en cours, chaque bénéficiaire aura sa décision.» Par ailleurs, l’on apprendra que près de 3 000 logements sociaux sont à l’arrêt dans la wilaya. Le responsable de l’OPGI évoque, dans un premier lieu, le manque de foncier comme première cause de cette situation. Ce qui n’empêche pas l’existence d’autres causes telle la résiliation des contrats des entreprises : «Il y a des projets touchés par des résiliations. Les réévaluations sont en cours. On va devoir les entamer bientôt. On a par exemple les 882 logements délocalisés de Tizi-Ouzou vers Fréha, les travaux vont commencer d’ici 20 jours», fera-t-il savoir. La bonne nouvelle, c’est qu’à travers la wilaya, 6 500 logements sociaux vont être distribués d’ici la fin de l’année. «On a 6 500 logements réceptionnés et notifiés aux commissions de daïra à travers la wilaya, d’ici la fin 2018, on va les attribuer aux bénéficiaires», fera-t-il savoir.

Kamela Haddoum.