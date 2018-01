Le directeur installé aujourd’hui

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 536 lecture(s)

L’installation de M. Tidjet Mustapha au poste de directeur du Centre national de recherche en langue et culture amazighes aura lieu, aujourd’hui, au campus Aboudaou de l’université Abderahmane Mira, selon Pr. Saïdani, recteur de l’université de Béjaïa. La cérémonie d’installation sera présidée par un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les autorités locales et les responsables de l’université de Béjaïa. Natif de la localité de Timezrit, dans la wilaya de Béjaïa, et militant de longue date, Tidjet Mustapha est un enseignant-chercheur à l’université Abderahmane Mira. Placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce centre national a pour mission la réalisation de programmes de la recherche scientifique dans les différents domaines de la culture amazighe, précise le décret publié dans le Journal Official n°14, datant du 1er mars 2017. Le centre de recherche est appelé à participer à la prospection, la sélection, l'acquisition et la diffusion des blogs lexiques ainsi qu’à la documentation à caractère pédagogique, scientifique et technique, et ce afin de développer des méthodes et techniques de traduction en vue de répondre aux besoins du système d’éducation, de formation et de recherche. Concernant la langue, le centre est chargé de mettre en œuvre des projets de recherche dans les domaines des sciences et techniques du langage, appliqués à la langue amazighe dans toutes ses variétés, et de réaliser des travaux de recensement, de rationalisation, d'adaptation et de production de la terminologie scientifique et technique. Le décret note aussi que le centre en question veillera à l'exécution des recherches théoriques et appliquées sur le développement de la langue et de la linguistique amazighes, en liaison avec les institutions et établissements concernés. Quant à la promotion de la culture amazighe, l’établissement se charge de recenser les us, les coutumes et les pratiques culturelles, de transcrire et de valoriser les expressions de la culture amazighe et de reconstituer le patrimoine culturel immatériel. Il réalisera des études pratiques sur l'interprétation des cultures orales et leur transmission à travers les étapes historiques. Pour rappel, le conseil d'administration du centre comprend des institutions étatiques et des représentants de plusieurs ministères.

Rachid Z.