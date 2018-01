71% des cas de violence scolaire entre élèves

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 336 lecture(s)

L’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a abrité, pendant deux jours, les 16 et 17 janvier en cours, le deuxième séminaire national sur l’enfance, organisé sous le thème «Les problèmes de l’enfance, réalité et moyens de prises en charge.» Les spécialistes venus de plusieurs universités du pays, ont mis en exergue le problème de la violence chez l’enfant. Ils ont préconisé la nécessité de prendre en considération l’environnement de l’enfant et son état psychologique lors des pré-consultations. Ce qui évitera, préalablement, le comportement violent de ces derniers à l’avenir. Dans ce sillage, une étude portant sur le sujet, réalisée durant trois ans à travers 34 établissements scolaires (CEM), touchant 1 000 élèves, a révélé que 71 % des cas de violence scolaire sont enregistrés entre élèves, alors que 49 % de cas sont enregistrés entre l’élève et l’enseignant et 34% entre les élèves et l’administration. Lors de son intervention, Dr Sabah Ayache a plaidé pour la nécessité de mettre en œuvre une stratégie nationale pour le dépistage précoce du comportement de l’enfant, pour découvrir si ce dernier souffre ou pas de perturbations phycologiques, et ce pour une meilleure prise en charge.

