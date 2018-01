Rassemblement hier devant la DE

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 534 lecture(s)

Des centaines d’enseignants des trois paliers confondus, affiliés au Cnapeste de Béjaïa, ont observé, hier, un grand rassemblement devant le siège de la DE, suite à une grève lancée le 16 janvier 2018. «Pas touche à la dignité des enseignants» et «Non au bradage des droits des enseignants» sont les slogans accrochés à l’entrée de la DE, à la vue des passants. Interrogé sur les motifs de cette 2ème grève et de ce rassemblement, M. Zenati Slimane, coordinateur du Cnapeste de Béjaïa, déclare : «Cette action s’inscrit dans le cadre d’une protestation initiée par le Cnapeste de Béjaïa, et ce en réponse au non respect des promesses verbales que la DE a faites. Les enseignants attendent, depuis des années, la satisfaction de leurs revendications, mais, à ce jour, rien n’est venu se concrétiser sur le terrain». M. Zenati souligne que ce rassemblement est également dû au mécontentement des enseignants quant aux ponctions effectuées sur leurs salaires du mois de janvier 2018, au moment où l’ensemble des enseignants de la wilaya ont procédé à la récupération des cours, pendant les vacances d’hiver, au profit des élèves. «La DE a renié ses engagements», dit-on, et c’est sur injonction du ministère de tutelle que la direction de l’Éducation a procédé à des retenues sur salaire, contrairement à ce qui a été consigné sur le PV cosigné avec la DE». Il est à signaler que les parents d’élèves s’inquiètent de la scolarité de leurs enfants, puisqu’après la grève du 23 novembre qui a duré 17 jours, vient s’ajouter une autre grève illimitée. Ainsi, le coordinateur du Cnapeste de Béjaïa déclare : «Leur inquiétude est légitime puisqu’il s’agit de la scolarité de leurs enfants». «Les enseignants en sont conscients et ils ne ménageront aucun effort pour récupérer tous les cours», ajoute-t-il.

B Mouhoub.