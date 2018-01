Les ouvriers arrêtent le chantier

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 626 lecture(s)

Les deux cent trente-cinq ouvriers algériens, que compte l’entreprise chargée de la modernisation des gorges de Kherrata, entament une grève illimitée à partir d'aujourd'hui, jeudi 18 janvier. Suite à l’annonce par la direction de ne plus être capable de payer les salaires suite au non-paiement par la DTP de plusieurs situations, les ouvriers avaient émis un préavis de grève le 9 janvier dernier. «Habituellement, la paie des ouvriers est versée chaque dix du mois, mais depuis quelques mois, cette date n’a pas été respectée à cause du manque d’argent.» C’est ce que nous avait dit M. Lamine Lachouri, secrétaire de la section syndicale de cette entreprise. Il a, en outre, ajouté que «lassés d’attendre à chaque fois, les ouvriers ont décidé à l’unanimité de procéder au débrayage car la direction d’Ozgün n’a, cette fois-ci, même pas avancé une date pour le versement de la paie.» Les représentants de la section syndicale ont même alerté la DTP dans l’espoir de régulariser l’entreprise, pour lui permettre de verser la paie des ouvriers mais pour le moment, aucune mesure n’a été prise. Les ouvriers algériens ont déclaré, par la voix de son secrétaire général : «Pour nous, l’entreprise Ozgün est la seule responsable du non-versement de nos salaires, car c’est elle qui nous emploie et que nous n’avons rien à voir avec cette affaire de retard dans le non-paiement des situations par la DTP !» Malgré l’importance que revêt à leurs yeux ce chantier, car il leur permet de gagner leur vie, les ouvriers commencent à perdre espoir avec ces problèmes à répétition car, avec les hausses vertigineuses des prix ces derniers temps, les ouvriers avouent n’avoir plus les moyens de subvenir aux besoins de leurs familles. «Déjà, en étant payé à temps, nous trouvons des difficultés à faire face à la cherté de la vie, alors comment s’en sortir quand on n’est pas payé du tout ? Nous lançons un appel aux autorités locales et nationales pour intervenir rapidement et clarifier la situation», dira un des ouvriers rencontré sur place. Rappelons que l’entreprise Ozgün est chargée, en partenariat avec ETRHB/Hadad, des travaux de modernisation des gorges de Kherrata, un projet qui ambitionne de mettre fin aux difficultés liées à la circulation que rencontrent les usagers sur le tronçon de la RN9 qui relie Kherrata à Bordj-Mira, ainsi que de mettre fin aux accidents meurtriers qui se perpétuent à l’intérieur du tunnel reliant ces deux localités. Cette entreprise emploie actuellement trois cents ouvriers, dont soixante cinq Turques et deux cent trente-cinq Algériens.

Saïd M.