Des citoyens bloquent l’accès au CET

Des citoyens du quartier de Benabdellah, dans la commune de Bouira, ont bloqué hier l’accès au centre d’enfouissement technique (CET) de Ras Bouira pour exiger le renforcement des moyens de transport sur la ligne Benabdellah - Bouira. Selon les protestataires, l’action a été décidée en signe de solidarité avec quatre jeunes demandeurs privés d’autorisations d’exploitation de la ligne. Revenant sur la genèse du problème, le président de l’association «Assirem» dudit quartier, Said Hamdani, confiera que les citoyens de Benabdellah ont à plusieurs reprises réclamé le renforcement des moyens de desserte vers leur cité. Aussi, la direction des transports sollicitée à cet effet s’est dite prête à satisfaire cette doléance. Le même interlocuteur expliquera que dans le cadre de cette démanche, quatre demandes avaient été déposées, il y a quatre mois de cela, auprès des mêmes services. Seulement, et quatre mois après le dépôt des demandes, il n’y a eu aucune suite. Ainsi, dans le but de tirer au clair la situation, une réunion a été tenue dimanche dernier en présence du maire de Bouira, des représentants des services de sécurité, du directeur par intérim des transports, des demandeurs de licence de transport et des représentants de la population de Benabdellah. À l’issue de la réunion, explique le président de l’association, les quatre demandeurs ont été invités à récupérer les autorisations d’exploitation le lendemain, soit lundi. Cependant et à la grande surprise, les transporteurs se sont vu refuser la délivrance des autorisations par les mêmes services. «Comme convenu dimanche lors de la réunion, nous nous sommes présentés lundi à la direction pour récupérer les autorisations mais on nous a rien remis. On nous a dit d’attendre encore», confie un jeune demandeur de Benabdellah. Pour les quatre demandeurs, la direction des transports n’a pas tenu ses promesses, et la décision de ne pas délivrer les autorisations a été prise sous la pression des transporteurs exerçant sur cette ligne. Il est utile de signaler que les transporteurs exploitant cette ligne (station Naftal - Benabdellah) ont entamé une grève depuis mardi pour mettre en garde contre la délivrance de nouvelles lignes. Pour les transporteurs grévistes, la ligne est déjà saturée et toute nouvelle autorisation d’exploitation mettra à mal les transporteurs. De leur côté, les habitants de Benabdellah persistent à dire que leur quartier est mal desservi en moyens de transport. D’où leur insistance à demander de nouvelles autorisations et à soutenir les quatre demandeurs d’autorisation.

