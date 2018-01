Un programme de formation pour les élus

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 369 lecture(s)

Les P/APC et P/APW de la République étaient, avant-hier, les invités du ministère de l’Intérieur, au Centre international des conférences, pour la rencontre nationale organisée à l’occasion de la 51e journée nationale de la commune, présidée par le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, M. Noureddine Bedoui.

Le président de la République, s’adressant aux élus du peuple à travers un message lu par son représentant, a appelé ces derniers «à s'affranchir de la bureaucratie et de la dépendance dans leurs rapports avec leur environnement et dans la gestion de leurs services», rappelant les nouveaux défis qui se posent pour les collectivités locales, à savoir «la modernisation des structures communales, la consécration de la décentralisation et la libération des initiatives économiques et du développement local». Le président de la République félicitera par ailleurs les élus pour la confiance qui a été placée en eux par la population, leur rappelant que «cette confiance implique une grande responsabilité et le respect des engagements pris». Et d’ajouter : «Les élus doivent prendre en charge les préoccupations des citoyens et s’appliquer à réaliser leurs aspirations», «vous n'êtes pas seuls dans la bataille du développement, d'autres institutions et instances qui jouent leur rôle sont à vos côtés pour la réalisation des objectifs communs au service de la patrie, de son progrès et de sa prospérité». Le chef de l’Etat a appelé «toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l'Etat notamment la commune, afin de réaliser ensemble nos objectifs de développement». S’adressant aux partenaires politiques, il les a invités à «conjuguer leurs efforts au service de la Nation et du citoyen et pour le développement de notre pays».

Le staff administratif également concerné par le programme

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, a annoncé aux élus qu’ils bénéficieront d’un programme de formation très prometteur sur le double plan local et central, élaboré par le ministère pour l’année en cours. Le staff administratif des collectivités locales est tout autant concerné par ce programme. Toujours dans le même sillage, il a fait part des multiples efforts consentis par son département pour, notamment, la mise en place d'une plate-forme technique de formation à distance (E-Learning) via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une procédure, dira le ministre, qui «marquera un nouveau départ du processus de modernisation de la formation et du développement des compétences des élus et du personnel au niveau central et local». Le programme de formation, dira-t-il, ne pourra «aboutir qu'avec l'inscription de l'ensemble des élus dans cette démarche», l’élaboration de ce programme «ne relève pas de la responsabilité exclusive du ministère, mais elle est aussi du devoir de chaque wilaya et commune», précisera-t-il. Il expliquera, en outre, «la nécessité d'adopter la même approche anticipative pour la gestion de la rentrée scolaire, notamment en matière de maintenance des établissements éducatifs». Le ministre a incité les élus à «traiter ce dossier à part, car il s'agit d'un travail humanitaire avant d'être administratif».

Des assises nationales annuelles sur les communes

Le ministre de l’Intérieur révélera que son département compte organiser des assises nationales chaque année sur les communes. L’objectif assigné à cette initiative, dira-t-il, sera «l’évaluation globale des programmes de développement local et l’examen des propositions des élus locaux de manière responsable et transparente afin d’arriver au changement espéré par le citoyen». Les premières assises sont prévues, annoncera-t-il, d’ici la fin du premier semestre 2018. Ces assises auront aussi pour but de «relever les défis qui seront concrétisés lors des différents programmes de développement local selon les valeurs de la démocratie participative».

Quelques P/APC de Tizi-Ouzou ratent la rencontre

La délégation des P/APC de la wilaya de Tizi-Ouzou a été répartie sur deux bus pour rallier la rencontre. L’un des deux bus n’a néanmoins pas pu aller au bout du voyage, « à cause d’un retard au moment du changement d’escorte à Boudouaou, puis à Reghaia», ce qui a provoqué la colère des maires qui ont décidé de rebrousser chemin et de revenir à Tizi-Ouzou. Les P/APC de l’autre bus ont eux pu rejoindre la rencontre et assister à la réunion.

Kamela Haddoum.