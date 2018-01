Ouyahia parle d’erreurs politiques

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 1459 lecture(s)

«Le Président Bouteflika a libéré l’Algérie de l’hésitation et de ses malentendus. Il suffit seulement de rappeler les erreurs politiques qui ont été commises en 1980 lors d’une simple conférence académique du professeur et homme de lettres Mouloud Mammeri». C’est avec ces mots que le secrétaire générale du RND Ahmed Ouyahia, lors de la 4e session du conseil national ordinaire de son parti, a commenté les pas concédés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour redonner à tamazight la place qui lui sied. Ouyahia parle des événements de 1980, qui ont donné naissance à ce qui est actuellement appelé le printemps berbère. Il révèlera alors que le Président Bouteflika était contre l’interdiction de la conférence de Mouloud Mammeri : «Pour l’Histoire, un groupe des responsables de l’État a entendu le moudjahid Abdelaziz Bouteflika dire qu’il n’était pas d’accord avec la décision d’interdire la conférence (de Mouloud Mammeri) et la décision de réprimer les manifestations. Cela doit être inscrit dans l’Histoire», dira-t-il. Il rappellera «l’introduction de la dimension amazighe de l’identité nationale dans la constitution de 1989.» Et d’ajouter : «Comparons tout cela avec l’enseignement de tamazight à l'école publique depuis 1995, avec la constitutionnalisation de tamazight, langue nationale et officielle depuis 2016, avec la proclamation de Yennayer fête nationale chômée et payée en 2017, et ajoutons-y que l’Algérie a organisé une commémoration nationale sous le haut parrainage du président de la République, pour le centenaire de Mouloud Mammeri.» Le secrétaire général du RND rendra hommage aux martyrs de la cause amazighe et s’inclinera au nom de son parti à leur mémoire. Pour la dernière décision de faire de Yennayer une journée nationale, il considèrera que c’est une réconciliation des Algériens avec eux-mêmes et avec leur pays. Ahmed Ouyahia, SG du RND et néanmoins Premier ministre, renouvèle le soutien de son parti au président, estimant que «la consécration nationale de l'amazighité est aussi et surtout le fruit de la lucidité politique du Président Bouteflika (…) «Le Président Bouteflika qui est un patriote soucieux de l'unité de son pays et conscient des enjeux majeurs face auxquels l’Algérie doit libérer ses énergies et souder ses rangs», dira-t-il.

Des succès pour l’Algérie malgré les contraintes

Dans un autre sillage, le SG du RND fera l’évaluation de l’année de l’Algérie et dira : «Notre pays vient de boucler l'année 2017 avec de nombreux succès, malgré les contraintes qui lui sont imposées de l'extérieur, que ce soit le faible prix du baril de pétrole ou les conflits et tensions dans le voisinage.» Sur le plan économique, il précisera que l’Algérie poursuit son avancée malgré les contraintes financières internes et externes. À propos du financement non conventionnel, il a estimé que ça a permis à l'État de «rembourser ses créanciers, de lever le gel sur un grand nombre de projets socioculturels et d'élaborer un budget pour 2018 orienté vers la relance économique et la justice sociale.» Ouyahia, dans la casquette du Premier ministre, s’est félicité des importantes ressources allouées au développement des communes, ainsi qu'au développement des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud du pays et du rétablissement de l'intégralité du programme présidentiel d'aide à l'agriculture, notamment le retour de la subvention publique au prix de l'alimentation du bétail. En outre, le SG du RND n’a pas caché sa satisfaction des mesures qu’il qualifiera de courageuses, prises par son gouvernement visant, selon lui, à «limiter les importations au profit de la production locale et orienter les marchés publics vers les entreprises algériennes», en saluant les décisions présidentielles annoncées récemment à la communauté nationale à l'étranger pour renforcer ses liens avec le pays et mobiliser sa contribution multiforme au développement national. Sur le plan politique, il reviendra sur les élections législatives et locales en disant : «Les élections législatives et les élections locales ont, à chaque fois, dégagé de fortes majorités politiques réunies au service du programme du président de la République.» Le RND s’est félicité aussi de son efficacité au niveau du Parlement et de la majorité présidentielle à laquelle il appartient. Sur le plan social, il a estimé que la situation nationale est appréciable malgré quelques insuffisances. Le SG a rappelé les acquis sociaux : «L’Algérie envoie chaque matin 11 millions de personnes à l'école, au lycée, au centre de formation ou à l’université, et tout cela gratuitement. Cette réalité compense les quelques retards existant en matière de restauration et de transport scolaires, ou en ce qui concerne parfois la surcharge des établissements», soulignera-t-il. Dans le domaine de l’habitation, il fera savoir qu’au cours de l’année précédente, il a été procédé à la distribution de près de 300 000 logements. Parlant de la loi de finances, il a mis en avant le fait que cette dernière «ne comporte aucun impôt nouveau, en dépit de l’important déficit budgétaire», ajoutant que «les transferts sociaux, à savoir les différentes aides sociales, représentent plus de 20% du budget de l'année 2018». Ce qui relève, dira-t-il, de l'attachement de l'Etat à la justice sociale et à la solidarité nationale. Dans un autre sillage, visant le directement le Maroc, il a condamné «tous ceux qui, de l'extérieur, tentent de noyer notre pays sous un énorme flux de hachisch et de cocaïne.»

K. H.