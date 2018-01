Renforcement de la coopération avec les pays asiatiques

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 278 lecture(s)

Les élus de la Chambre de commerce et d’industrie Tikjda de Bouira ont tenu leur assemblée générale, avant-hier, pour présenter leur bilan d’activité pour l’année 2017.

Une année marquée par de nombreux événements riches et parfois inattendus comme la visite de Son Excellence Mme l’ambassadeur d’Indonésie à Bouira, ainsi que la visite d’affaire en Indonésie d’une délégation d’industriels de la wilaya en compagnie de l’ex-wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, promu juste après son retour à la tête de la wilaya d’Oran. Par ailleurs, de nombreuses journées d’études ont été organisées par la Chambre de commerce et d’industrie Tikjda, de même que des séminaires de formations. L’animation et la promotion économique du territoire a également été l’objet de nombreuses manifestations tout au long de l’année dernière, avec des actions importantes qui ont vu la concrétisation de programmes bénéfiques aux salariés des entreprises et des fonctionnaires ayant participé aux stages et autres journées de formation spécifiques dans de nombreux domaines. Pour M. Banouh, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bouira, le bilan est excellent et les perspectives de l’année en cours le sont encore plus : «Le bilan présenté est satisfaisant et je pense que nous sommes une Chambre dont les membres et élus activent sérieusement pour le bien de la wilaya. Nous jouons le rôle de la Chambre en gardant toujours à l’esprit l’aspect économique et du développement de notre wilaya. Devant l’assemblée générale, tout le monde était satisfait du travail que nous avons effectué. Par ailleurs, nous avons présenté en plus du bilan d’activité 2017, nos projections pour 2018 avec des projets importants que nous avons tracés. Des changements se présentent à nous et nous n’allons pas ménager nos efforts pour les concrétiser. Nous attendons également d’autres propositions pour donner un nouveau souffle à la wilaya de Bouira, et nous allons faire des suggestions auprès des autorités de la wilaya pour développer certains secteurs», déclarera El-Hadj Banouh. Pour sa part, M. Samir Ahmed Abdelmalek, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie Tikjda, se félicite de la mobilisation permanente de la Chambre pour contribuer au rayonnement économique de la wilaya : «L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée de façon satisfaisante et le bilan annuel des activités de la Chambre durant l’exercice 2017 a été présenté et très bien accueilli par les présents. Nous avons, également, mis en place un plan d’action pour 2018 avec plusieurs activités qui ont été retenues. Nous allons renforcer la coopération bilatérale avec certains pays amis, comme l’Indonésie où nous avons un partenariat privilégié dans certains secteurs. Notre programme comporte, aussi, des relations avec la Malaisie et nous sommes en contact avec une délégation de l’Inde qui j’espère nous rendra visite prochainement. Ceci n’est, toutefois, pas encore finalisé. Nous aurons également une rencontre avec les investisseurs sur les zones industrielles et les zones d’activités à travers la wilaya de Bouira. Nous préparons un événement grandiose sur la production de l’huile d’olive, en plus des différentes formations et journées d’études qui s’effectuent régulièrement et qui sont devenues avec le temps une tradition pour la Chambre de commerce et d’industrie de Bouira.

Hafidh Bessaoudi