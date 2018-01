Vulgariser l'investissement agricole

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 310 lecture(s)

La maison de la culture d'Azazga a abrité, mercredi dernier, une Journée d'information sur les perspectives de développement des investissements agricoles. Cette rencontre, organisée par la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou en collaboration avec la subdivision agricole d'Azazga et celle de Fréha, a drainé de nombreux acteurs du secteur agricole, à l'instar de la banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), le centre de formation professionnelle de Fréha, la caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), l'ANGEM, le CNAC et la CASNOS. Cette journée a été l'occasion pour plusieurs producteurs d'exposer leurs produits qui ont connu un engouement particulier, de la part du public. Après avoir déclaré la cérémonie ouverte, le P/APC d'Azazga, M. Bennadji, dans une brève allocution dira : «Souhaiter voir les conclusions de ces rencontres déboucher sur des actions concrètes». Quant au premier responsable de la subdivision agricole d'Azazga, en l’occurrence M. Mouaici, il a fait état des potentialités que recèle les communes d’Azazga, Fréha, Timizart, Aghribs, Akerrou, Zekri et Yakouren dans le secteur de l’agriculture. Ainsi et selon les chiffres présentés par M. Mouaici, les deux subdivisions agricoles d’Azazga et de Fréha représentent une superficie totale de 48 542 ha et une surface agricole utile (SAU) de 12 460 ha, ce qui représente 25% de la surface totale. Alors que 50% de la surface totale est occupée par les forêts. L'oléiculture occupe une surface de 3 496 ha. La culture des figues, malgré une régression ces dernières années, occupe 475 ha. Les cultures herbacées représentent 65% de la SAU dont 700 ha pour le blé et 880 ha pour les maraichages. Les fourrages occupent, toujours selon le même responsable, 6 200 ha du fait que la région a une vocation d'élevage et dispose d'un cheptel bovin estimé à 32 000 têtes dont plus de 15 000 vaches et une production annuelle avoisinant les 60 millions de litres de lait dont 37 millions de litres collectés. Et un cheptel ovin estimé à plus de 17 000 têtes, quant au cheptel caprin, il avoisine les 9 500 têtes. L'aviculture occupe une place importante avec un total de 814 bâtiments d'élevage de volailles de chaire, 70 bâtiments d'élevage de poules pondeuses et 19 bâtiments d'élevage de dindes. L'apiculture a connu un essor ces dernières années avec 17 500 ruches pleines, précisera M. Mouaici. «Ce potentiel important nécessite un accompagnement et un investissement dans des unités de transformations. Une industrie agroalimentaire qui comprend le conditionnement, le stockage et la commercialisation est ainsi nécessaire. Un des chantiers majeurs à mener est la valorisation et la labellisation de ces produits», préconisera-t-il. Le chef de service à la DSA, M. Chebbah, qui a représenté le directeur des services agricoles de la wilaya, est revenu sur le programme en voie de finalisation du PPDRI qui devrait être validé fin janvier en cours, concerne les 67 communes de la wilaya. Ce programme comprend, entre autres, l'ouverture de pistes agricoles, des plans de plantations et l'apiculture est financé par le fond de montagne. Il sera ainsi géré conjointement avec la chambre de commerce. Le président de la chambre d'agriculture de la wilaya nouvellement installé, M. Saidani Hamid, a exhorté les agriculteurs à s'organiser en associations et en coopératives, tout en assurant la disponibilité de la chambre d'agriculture à les accompagner et les aider. Le responsable de la circonscription forestière d'Azazga est revenu sur l'historique et le bilan de cette circonscription pilote à l'échelle nationale, créée en 1929, et qui de par sa couverture végétale, son cortège floristique et sa culture forestière est une référence à l'échelle national. Des actions concrètes ont été menées par les services forestiers afin de valoriser les produits du domaine forestier et améliorer les conditions de vie des populations, et ce, dans une approche du développement durable. Parmi ces actions, on peut citer l'ouverture et l'aménagement des pistes forestières, le captage des sources et la construction de bassins. Avec les feux de forêts qui ont dévasté des hectares de forêts l'été dernier, la direction des forêts a tracé un programme qui est en cours de réalisation avec comme objectif la plantation et la régénération des plantations touchées par les feux. Un autre projet important consiste en la création de trois (3) forêts récréatives, dans sa phase finale. Les institutions financières ont présenté les produits destinés aux agriculteurs et aux promoteurs du secteur agricole. Après ce tour d'horizon, les agriculteurs ont exposé les difficultés auxquelles ils font face et des explications ont été données quant aux démarches d'investissement et les aides accordées par l'Etat en faveur des agriculteurs.

Mohand I.