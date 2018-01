Hattab honore la famille du chahid Arezki Laures

Par DDK | Il ya 11 heures 18 minutes | 533 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, des membres de l’ONM ainsi que des habitants de Semaoun, ont célébré, hier, sous une pluie battante, le 62ème anniversaire de l’historique bataille d’Amassine. La célébration s’est déroulée dans une ambiance de fête, où les villageois de Semaoun, avec le concours des autorités locales, ont accueilli leurs invités, dont d’anciens maquisards ayant activé dans la région pendant la Guerre de Libération Nationale, venus pour témoigner de l'engagement total des habitants de cette région et de leur adhésion entière à la révolution pour la libération du pays. Des témoignages qui convergent à dire que «la région située en vase clos, entre 3 oueds et une colline, n'avait pas cessé de fournir des hommes et de l'aide à l'ALN, malgré les avertissements et les harcèlements des militaires français fortement implantés dans cette région». La bataille historique d'Amassine a été préparée à Ichekaben, à Feraoun, sous les ordres d’Arezki Laures qui fait partie des combattants de l’ALN, tombés au champ d'honneur, le 20 janvier 1956. Ainsi, d’importantes pertes ont été enregistrées dans les rangs de l’ennemi. Depuis cet événement, cette bourgade était dans le collimateur du contingent français, car elle était connue pour être une base de vie de l'ALN, et l'ennemi le savait pertinemment. Des hostilités, des provocations et des arrestations commencèrent à tomber sur les habitants de ce village, jusqu'à cette journée cauchemardesque qui a mis la région à feu et à sang. Le village fut pris d'assaut par une armada de soldats armés jusqu'aux dents et qui n'ont épargné ni femmes ni enfants ni vieux. En somme, des arrestations, des blessés, des maisons saccagées et incendiées et, enfin, deux des plus dignes fils de la localité ont été fusillés. Hier, la wali de Béjaïa a honoré la famille du chahid Arezki Laures et quelques familles de martyrs et de moudjahidines de Semaoun.

F.A.B.