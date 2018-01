Plusieurs projets mis en branle

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 363 lecture(s)

Une sortie sur sites a été effectuée, la semaine dernière, par une forte délégation composée de responsables locaux et de représentants de directions de wilaya, afin de localiser les terrains pouvant servir d'assiettes pour de nombreux projets mis en branle par la municipalité. En effet, suite à l'invitation du maire de la localité d'Adekar aux différentes directions de wilaya, à savoir la Direction de l'urbanisme et de l'architecture, la Direction des travaux publics, la Direction de l'agriculture, la conservation des forêts, la Protection civile, la Direction des ressources en eau, la Direction de la santé, la Direction des domaines, la Direction de l'agence foncière, la Direction du cadastre, la Direction de l’éducation, la Direction des équipements publics, le Direction du logement, l’OPGI, la Sonelgaz et la Direction de l'environnement, l’élu APW Ahmed Mezahim et les services techniques de daïra, une inspection a eu lieu sur sites. Il s’agit des projets portant sur la réalisation d’un Centre d'enfouissement technique (CET), d’un nouveau CEM base 4/R200 au village Tazrout, d’une annexe administrative à Hammam centre (antenne de mairie, agence postale et divers services), projet de nouveaux bains thermales. Cette virée a été, également, une occasion pour la délégation de lancer un nouveau programme de logements type LPA à Adekar centre. Il s’agit de 140 logements qui seront érigés à Lemdawed. Enfin, à noter qu'une sortie de délimitation entre la commune d’Adekar et celle de Yakouren a eu lieu, aussi, hier, et ce en présence du député de Béjaïa Athmane Mazouz qui est en train de peser de tout son poids afin de concrétiser le projet d’un CET à Adekar.

R. Z.