Début des soldes, le 28 janvier

L’ouverture des soldes dans la wilaya de Tizi-Ouzou est prévu pour dimanche prochain, selon la Direction du commerce qui a annoncé sur son site web que «les ventes en soldes débuteront, cette année, le 28 janvier et prendront fin le 10 mars prochain».

L’organisation de ces ventes en soldes constitue une opportunité pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités, en offrant aux consommateurs une chance de bénéficier d’un choix plus varié et des prix promotionnels de divers produits. Une autre période est prévue pour l’été qui est fixée du 29 juillet au 8 septembre 2018. À cet effet, la direction du secteur avise que les agents économiques désirant réaliser des ventes en soldes doivent déposer auprès de la direction du commerce de la wilaya une déclaration accompagnée des pièces suivantes, un registre du commerce ou une copie du registre de l’artisanat et des métiers, la liste et les quantités des biens devant faire l’objet de ventes en soldes, l’état reprenant les réductions des prix à appliquer ainsi que les prix pratiqués auparavant. La direction du commerce procèdera par la suite à la délivrance d’une autorisation qui permettra à ces agents économiques d’entamer les ventes durant les périodes fixées dans cet arrêté. Il est à signaler que toute publicité faite par l’agent économique qui réalise des ventes en soldes et dont le contenu est trompeur, constitue une pratique commerciale déloyale qui est ainsi sanctionnée par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les ventes promotionnelles n’ont pas une période fixe durant l’année, mais le demandeur doit établir une demande d’autorisation au préalable à la direction du commerce. De ce fait, elles sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité. Le commerçant est tenu d’informer sa clientèle, par voie d’affichage sur la devanture de son local commercial et par tout autre moyen utile, sur les techniques de promotion utilisées, la durée de la promotion et les avantages offerts. Donc, celui qui désire réaliser des ventes promotionnelles, doit déposer, auprès des services concernés de la wilaya, une déclaration mentionnant le début et la fin de l’opération de promotion, les techniques et les prix promotionnels qui seront pratiqués. Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance d’une autorisation qui permet d’entamer les ventes promotionnelles durant la période fixée. En outre, les ventes en liquidation de stocks interviennent à la suite de la cessation provisoire ou définitive de l’activité, de son changement ou de la modification substantielle de ses conditions d’exploitation. Tout agent économique concerné doit rendre publics, par voie d’affichage sur la devanture de son local commercial et par tout autre moyen approprié, le début et la fin des ventes en liquidation de stock. Ce genre de ventes est également soumis à une déclaration préalable déposée auprès des mêmes services. Cette déclaration doit mentionner le début et la fin de l’opération. Par ailleurs, les ventes en magasins d’usines sont faites directement aux consommateurs par les producteurs et portent directement sur leur production non écoulée ou ayant fait l’objet d’un retour. Ces producteurs doivent disposer de tous les documents justifiant l’origine des biens concernés. Pour l’entamer, ils doivent avoir une autorisation du directeur du commerce de leur wilaya. Les ventes au déballage sont effectuées par un agent économique dans des locaux, emplacements ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Elles consistent en l’étalage de l’ensemble des biens ou certains spécimens. Aussi, elles ne peuvent excéder une période de deux mois renouvelable par année civile. Le wali territorialement compétent fixe, au début de chaque année, par arrêté, les emplacements et espaces réservés à cet effet ainsi que les périodes des ventes au déballage, sur propositions du directeur du commerce de la wilaya.

Rachid A.