Cinq nouvelles fermes aquacoles avant fin 2018

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 384 lecture(s)

Pour pallier la faible production halieutique dans la région, qui stagne depuis plusieurs années à une moyenne de 3 000 tonnes par an, la direction de la Pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Béjaïa mise sur l’aquaculture pour booster ce secteur névralgique. C’est ainsi qu’un ambitieux programme d’investissement dans l’aquaculture sera lancé au courant de 2018. Il s’agit, d’abord, de la concrétisation de 5 projets de fermes aquacoles, qui entreront en exploitation, avant la fin de l’année en cours. Ces fermes aquacoles, qui produiront diverses espèces de poisson, représentent une alternative prometteuse pour approvisionner en continu le marché local en produits de pêche et préserver l’équilibre entre l’offre et la demande. Le développement de cette activité aquacole est à même de générer des dizaines de postes de travail. En outre, la direction de la Pêche et des ressources halieutiques de Béjaïa envisage de lancer, prochainement, dans le cadre de la pêche continentale, une opération d’empoissonnement du barrage d’Ighil-Emda, serpentant la ville de Kherrata. Des autorisations d’exploitation des plans d’eau seront attribuées à des pêcheurs pour l’exercice de la pêche continentale, au niveau des barrages et des retenues collinaires qui ont bénéficié des opérations d’empoissonnement, selon les responsables locaux de ce secteur. Concernant la pisciculture intégrée à l’agriculture, la même direction compte empoissonner, dans le cadre de son programme d’investissement 2018, 50 bassins d’irrigation avec un accompagnement assuré au profit des agriculteurs. Une autre opération d’empoissonnement de 10 bassins de 50 m3 est également prévue, cette année, dans le cadre du renouveau rural, a-t-on affirmé. L’accompagnement des investisseurs dans ce créneau sera assuré, notamment, par l’organisation d’une formation dans la filière de la pisciculture intégrée à l’agriculture en faveur des agriculteurs propriétaires de bassins d’irrigation. Par ailleurs, dans le but d’encourager d’autres investisseurs potentiels à intégrer ce nouveau créneau, la direction de la Pêche et des ressources halieutiques a concocté un riche programme de vulgarisation et de sensibilisation. Parmi ces manifestations, dont les dates de déroulement seront communiquées ultérieurement : l’organisation d’une journée de dégustation des produits d’aquaculture et la tenue des portes ouvertes sur la pêche et l’aquaculture. Une journée sur la pêche artisanale sera aussi organisée à cet effet, a promis la direction de la Pêche et des ressources halieutiques de Béjaïa.

Boualem S.