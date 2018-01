Les paramédicaux décident de poursuivre leur grève

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 549 lecture(s)

Le dénouement de la crise n’est pas pour demain. Le secteur de la santé publique est au bord de l’abime, la colère des paramédicaux persiste. Les promesses du ministère de la Santé n’ont pas convaincu ces derniers à revenir sur leur décision. Bien au contraire, ces protestataires se disent plus que jamais déterminés à aller loin dans leur lutte syndicale jusqu’à satisfaction totale de leurs revendications. La stabilité du secteur de la santé publique risque d’être compromise. En effet, ce secteur plongera de nouveau dans un malaise sans précédent. N’ayant pas trouvé un écho favorable à leurs doléances, les paramédicaux ont décidé lors de leur conseil national tenu hier en session extraordinaire de reconduire leur grève cyclique de trois jours à partir de demain lundi. «Devant l’indifférence du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière à l’égard de ses préoccupations, le personnel paramédical ne trouve que la protestation comme seule alternative pour la prise en charge de leurs revendications», dira le président du syndicat algérien des paramédicaux (SAP). «Nous avons décidé de continuer la grève, puisque la tutelle n’a pas respecté ses engagements concernant la prise en charge des doléances du personnel paramédical», poursuit le syndicaliste. Il dénonce à cet effet, «l'absence d'une réelle volonté de dialogue et de respect des délais d'application des engagements consignés officiellement dans les PV de réunions». Ce syndicat déplore, en outre, «le retard accusé dans l’élaboration des arrêtés interministériel (MSPRH-MESRS) malgré les différentes promesses faite à ce sujet depuis trois ans. Il dénonce, également, le blocage délibéré dans l’ouverture du plan des carrières de la corporation paramédicale (ATS, IDE, ISP), AMAR et sages-femmes. Le conseil national du SAP refuse «de cautionner la dérive dont fait l’objet actuellement le secteur de la santé et décide d’interpeller les pouvoirs publiques pour mettre un terme aux dépassements soulevés par la corporation paramédicale». Toutefois, le SAP appelle la corporation paramédicale à une forte mobilisation afin de mettre un terme définitif aux dépassements de certains gestionnaires, ainsi, concrétiser les acquis.

L.O. Challal