Un commandant de gendarmerie mortellement percuté par un véhicule

T. Lies, un commandant de la Gendarmerie nationale dans l’exercice de ses fonctions, a été mortellement heurté par un automobiliste, hier matin, alors qu’il tentait de réguler la circulation automobile sur l’autoroute Est-Ouest entre Lakhdaria et Bouzegza. Selon des automobilistes de passage, les gendarmes chargés de la circulation routière sont arrivés en renfort pour dévier les automobilistes empruntant cet axe autoroutier qui était sur le chemin des anciens de l’ANP protestataires qui se rendaient sur Alger. Un immense bouchon s’était rapidement formé sur la chaussée et un véhicule de marque Chevrolet, n’ayant visiblement pas aperçu le gendarme, l’a projeté contre les barrières de sécurité. Le corps du gendarme, âgé de 40 ans, a été transféré vers la morgue de l’hôpital de Lakhdaria. Le défunt, originaire d’Oum El Bouaghi, avait exercé auparavant à El Oued toujours dans les escadrons de la route, et laisse derrière lui 2 enfants en bas âge.

