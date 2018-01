«Le marché de gros opérationnel en mars»

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 702 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou sera dotée d’un marché de gros de fruits et légumes. Sa mise en service est prévue pour la fin mars prochain, a indiqué, hier, le directeur du commerce.

«Le taux d’avancement de ce projet a atteint les 98 %», précise M. Kada Adjaba. Le marché en question est réalisé par un privé sur une superficie de 12 hectares au niveau de Tazmalt El Kaf, à la sortie-Est de la commune de Tizi-Ouzou. Ce marché de gros, selon le même responsable, obéira aux normes régissant ce genre d’activités. Il sera doté de toutes les commodités, notamment une balance, aménagement de carreaux pour les mandataires, des espaces communs, des aires de stationnements, des espaces pour les saisonniers, des structures de fast-food, un bureau de poste, une cafétéria, un espace d’hébergement pour les marchands… La capacité d’accueil, selon toujours le même responsable, est estimée entre 2 000 à 3 000 personnes par jour et 800 à 1 000 véhicules. Et en matière de contrôle, la direction du commerce prévoit l’ouverture d’un bureau. Une fois l’infrastructure achevée, elle sera soumise à un constat de la commission de wilaya pour délivrer une autorisation d’exploitation, précise toujours la même source. Une fois mis en exploitation, ce marché sera une bouffée d’oxygène pour les consommateurs, en agissant sur l’offre, la demande et la stabilité des prix, créant ainsi un pôle d’échange en gros qui est contrôlé et mettra fin, ou du moins limitera la spéculation. Concernant le projet de réalisation du marché de gros de fruits et légumes prévu à Tadmaït, à 17 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, il a été annulé faute de budget, a-t-on appris de la même source.

Nadia Rahab