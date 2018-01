Rassemblement des parents d’élèves devant le siège de la wilaya

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 596 lecture(s)

Très inquiets de la perturbation de la scolarité de leurs progénitures, suite aux grèves répétitives qui frappent le secteur de l’éducation à Béjaïa depuis le début de l’année scolaire, des dizaines de parents d’élèves se sont rassemblés, hier, devant le siège de la wilaya pour exiger une intervention urgente des responsables locaux du secteur, afin de mettre fin à cette situation inextricable. «Si cela continue comme ça, on se dirige droit vers une année blanche», s’alarme un parent d’élève. Ces parents, qui ont répondu à l’appel de la fédération de wilaya des associations des parents d’élèves, craignent qu’un découragement général finisse par gagner les élèves et que leur motivation pour les études soit éteinte. «Y en a marre de ces grèves. Nos enfants n’ont rien étudié depuis le début de l’année scolaire. À force de grèves, leur moral est au plus bas. Mon fils, qui suit sa scolarité au lycée, me dit qu’il est vraiment fatigué de cette situation et qu’il ne veut plus continuer ses études», s’indigne un autre parent d’élève. Pour rappel, le CNAPEST a entamé une nouvelle grève illimitée, mardi dernier, après celle du mois de novembre, qui a duré deux semaines.

B. S.