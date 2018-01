Les transporteurs de Ras-Bouira protestent

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 309 lecture(s)

Les propriétaires de fourgons asiatiques dénommées «capsules», desservant la ville de Bouira à Ras-Bouira, ont observé, hier matin, un sit-in devant la direction des transports de la wilaya de Bouira pour exiger une nouvelle grille de tarification. Selon ces derniers, les tarifs actuels, de l’ordre de 20 dinars, ne correspondent pas aux frais qu’ils assument : «Avec l’augmentation du prix de l’essence, des pièces détachées, de l’état de la route et de la cherté de la vie, nous ne parvenons plus à joindre les deux bouts pour nourrir nos familles. Nous voulons que la direction des transports nous autorise à une augmentation des prix pour pouvoir assurer cette desserte, sinon nous serons contraints d’abandonner nos lignes et de trouver un autre métier», estime un des propriétaires de fourgons. Au niveau de la direction des transports, un chef de service assure que ces doléances seront rapportées à qui de droit. Toutefois, en l’état actuel des choses et étant donné que le directeur des transports est en congé, aucun responsable ne peut se prononcer pour décider d’une éventuelle augmentation des prix sur cette desserte. Desserte désertée depuis plus d’une semaine par les transporteurs.

H. B.