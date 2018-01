«Pas d’ouverture du capital d’Algérie Télécom et Mobilis !»

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 356 lecture(s)

La ministre de la Poste des télécommunications, des technologies et du numérique, Imene Houda Feraoun a assuré, hier, à Alger que le capital d’Algérie Télécom et de Mobilis ne sera pas ouvert. «L’ouverture du capital d’Algérie Télécom et de Mobilis n’est pas à l’ordre du jour et est définitivement exclue, car ces opérateurs de télécommunications publics sont des entreprises bénéficiaires et rentables», a indiqué Mme Feraoun, lors de son passage sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, précisant qu’il est question de partenariat public-privé en ce qui concerne plusieurs services. Par ailleurs, au sujet de l’acquisition par l’Algérie d’un deuxième câble sous-marin, la même responsable a fait savoir qu’après son déploiement, «l’Internet partira de l’Afrique vers l’Europe et non l’inverse comme cela se fait depuis toujours», se félicitant que pour la première fois, un pays africain ait réussi de lui-même à assurer ce type de raccordement. Interrogée sur les problèmes liés au manque du personnel dans les guichets et celui des facteurs, l’invité de la radio a précisé qu’ils seront pris en charge suite au lancement d’un plan de recrutement, durant l’année en cours. «Algérie poste compte lancer un recrutement massif», dira-t-elle.

